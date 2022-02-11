В одесском трамвае произошла женская потасовка, драку успели заснять другие пассажиры.

Инцидент случился днем в трамвае №28. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано Одесса».

«Женщина с ребёнком пыталась зайти в трамвай, другая бабка её не пропустила и накинулась», - рассказали очевидцы.

На кадрах видно, как одна женщина схватила другую за шапку и силой принялась тащить ее к двери. Другие пассажиры были возмущенны увиденным, они призывали мужчин вмешаться и разнять драку. Также на видео слышно, как начал плакать ребенок.

«Мужчины, что вы стоите», - кричала сердобольная пассажирка.

Авторы видео также предупредили, что во время потасовки звучало много ненормативной лексики.

Пользователи сети активно комментируют увиденное.

"На глазах у ребенка 🤦 а потом, чего бабуль не пропускают",

"Мужики стоят как вкопанные..🤨 не смотря на то,что ребёнок плачет...Позор",

"Та это такая сверепая бабка, что повалила бы еще и мужчин)) чего пристали к ним)", -- пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

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