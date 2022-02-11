Как пишет Politeka.net, инцидент произошел в пятницу, 11 февраля в городе Черноморске. Кадры показали очевидцы на страницах
Рано утром на улице Парусной женщина начала швырять с балкона свои вещи. Очевидцы утверждают, что женщина страдает психическими заболеваниями.
С пятого этажа на землю летело все: бумаги, одежда и даже продукты питания. Как видно на кадрах, несколько вещей зацепились за ветки деревьев.
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Очевидцы сообщают, что к счастью, никого из прохожих не задело.
На место происшествия вызвали полицию и бригаду скорой помощи.
Ранее мы писали, в многоэтажном доме в городе Черноморске женщина вылезла на кондиционер и громко кричала, как «ее всё достало». Приехали спасатели и сняли ее по выдвижной автолестнице.
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