В Одесской области женщина выбрасывала из окна многоэтажки свои вещи, на землю летело всё.

Как пишет Politeka.net, инцидент произошел в пятницу, 11 февраля в городе Черноморске. Кадры показали очевидцы на страницах соцсетей.

Рано утром на улице Парусной женщина начала швырять с балкона свои вещи. Очевидцы утверждают, что женщина страдает психическими заболеваниями.

С пятого этажа на землю летело все: бумаги, одежда и даже продукты питания. Как видно на кадрах, несколько вещей зацепились за ветки деревьев.

Очевидцы сообщают, что к счастью, никого из прохожих не задело.

На место происшествия вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

Ранее мы писали, в многоэтажном доме в городе Черноморске женщина вылезла на кондиционер и громко кричала, как «ее всё достало». Приехали спасатели и сняли ее по выдвижной автолестнице.

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