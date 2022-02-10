В Одессе около рынка Привоз мужчина под «веществами» набросился на прохожих и искусал их, на место съехалась полиция.

О неадекватном поведении стало известно после публикации в одном из телеграм-каналов , пишет Politeka.net.

Инцидент произошел вечером возле Привоза.

Всё началось то, что мужчина попросил у прохожих парней сигарету. Незнакомцу отказали. Но он начал "давить на жалость" и заявил, что якобы его беременная жена сейчас лежит в роддоме, а у него совсем нет денег. Также он признался, что принимает наркотики и показал обколотые руки.

В ходе разговора завязалась драка, и мужчина успел укусить одного из ребят за ногу, а другого за спину.

В результате на место приехала полиция и скрутила буйного неадеквата.

В телеграм-канале показали укусы на теле пострадавших.

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