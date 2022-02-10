О неадекватном поведении стало известно после публикации в одном из
Инцидент произошел вечером возле Привоза.
Всё началось то, что мужчина попросил у прохожих парней сигарету. Незнакомцу отказали. Но он начал "давить на жалость" и заявил, что якобы его беременная жена сейчас лежит в роддоме, а у него совсем нет денег. Также он признался, что принимает наркотики и показал обколотые руки.
В ходе разговора завязалась драка, и мужчина успел укусить одного из ребят за ногу, а другого за спину.
В результате на место приехала полиция и скрутила буйного неадеквата.
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В телеграм-канале показали укусы на теле пострадавших.
Ранее мы писали, в Одессе автомобиль на высокой скорости влетел под маршрутку №232, которая ехала впереди него. Аваря случилась вечером на улице Заболотного. В салоне иномарки на луганских номерах находились нетрезвые люди. Водители и двоих пассажиров увезли в карете скорой попомщи в больницу.
Напомним, что грозит мужчине, который укусил полицейского под Одессой
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