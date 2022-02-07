В курортной Затоке Одесской области мужчина напал на полицейского с палкой

Как передает Politeka.net, о происшествие сообщили в пресс-службе местной полиции.

Полицейских вызвали угомонить разборки между отдыхающими. В ответ на просьбу разрешить конфликт мирно и разойтись, пьяный мужчина схватил палку и начал избивать полицейского.

Чтоб успокоить его, копам пришлось надеть на него наручники.

Дело о причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении дошло до суда.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года, дав шанс исправиться на свободе с условием пройти коррекционную программу.

Ранее мы писали, в Одесской области неадекватный мужчина укусил за палец полицейского, Белгород-Днестровский районный суд вынес приговор по этому делу. судья обязал обвиняемого выплатить полицейскому 1577 гривен за имущественный ущерб и пять тысяч гривен за моральный. Также ему дали год испытательного срока.

Напомним, что грозит мужчине, который укусил полицейского под Одессой

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