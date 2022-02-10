Попытка самоубийства произошла вечером на улице Балковской, сообщила
Как стало известно, мужчина поссорился со своей сожительницей и решил покончить с собой. Он порезал себе вены.
Женщина немедленно вызвала полицию. Когда инспекторы прибыли на место, то увидели в соседней комнате окровавленного мужчину с порезами на руках. Несчастный потерял значительное количество крови и начал терять сознание.
Полицейские оказали суициднику первую помощь: из подручных средств смастерили и наложили жгуты, а затем вызвали медиков.
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До приезда скорой патрульные контролировали состояние мужчины и поддерживали его. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали, иностранец ударил сотрудника аэропорта, а после пытался вскрыть себе вены, мужчину не хотели пускать в Одессу.
Мужчина ударил ногой в голову сотрудника аэропорта, а потом попытался наложить на себя руки – вскрыть вены.
Напомним, что в Черноморске женщина залезла на кондиционер: кричала, как ее всё достало
Также Politeka сообщала, одесситка решила спрыгнуть с высотки на глазах у толпы,
Кроме того Politeka писала, в одесском аэропорт молдованин пытался наложить на себя руки: не пускали в Украину