В Одессе мужчина после семейного конфликта вскрыл себе вены, его нашли окровавленного в квартире.

Попытка самоубийства произошла вечером на улице Балковской, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

Как стало известно, мужчина поссорился со своей сожительницей и решил покончить с собой. Он порезал себе вены.

Женщина немедленно вызвала полицию. Когда инспекторы прибыли на место, то увидели в соседней комнате окровавленного мужчину с порезами на руках. Несчастный потерял значительное количество крови и начал терять сознание.

Полицейские оказали суициднику первую помощь: из подручных средств смастерили и наложили жгуты, а затем вызвали медиков.

До приезда скорой патрульные контролировали состояние мужчины и поддерживали его. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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