Инцидент случился вечером, 9 февраля в городе Черноморске на улице 1 Мая. Видео показали в пресс-службе
Женщина вылезла на кондиционер на третьем этаже жилого дома. Она держалась за провода и громко рассказывала, как ее "все достало".
Очевидцы вызвали спасателей, которые по выдвижной автолестнице сняли женщину с кондиционера и передали работникам полиции и медикам.
Причиной такого поступка называют наркотическое опьянение.
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Для спасения жительницы Черноморска было привлечено две единицы пожарной техники и шесть человек спасателей.
Ранее мы писали о похожем случае. В районе 9-й станции Большого Фонтана женщина залезла на кондиционер и решила спрыгнуть с 10-го этажа на улице Авдеева-Черноморского.
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Также Politeka сообщала, одесситка решила спрыгнуть с высотки на глазах у толпы, кадры: "вылезла на кондиционер и кричала..."
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