Инцидент случился вечером, 9 февраля в городе Черноморске на улице 1 Мая. Видео показали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Женщина вылезла на кондиционер на третьем этаже жилого дома. Она держалась за провода и громко рассказывала, как ее "все достало".

Очевидцы вызвали спасателей, которые по выдвижной автолестнице сняли женщину с кондиционера и передали работникам полиции и медикам.

Причиной такого поступка называют наркотическое опьянение.

Популярные статьи сейчас

Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"

"У меня было ужасное настроение": Рябчук признался, почему расстрелял сослуживцев

Трагедия в день рождения: оборвалась жизнь звезды советского кино

"Попросил снять видео": жизнь молодого украинца оборвалась на глазах у друга, детали трагедии

"Немытый, голодный": друзья раскрыли печальные подробности последних дней жизни Куравлева
Показать еще

Для спасения жительницы Черноморска было привлечено две единицы пожарной техники и шесть человек спасателей.

Ранее мы писали о похожем случае. В районе 9-й станции Большого Фонтана женщина залезла на кондиционер и решила спрыгнуть с 10-го этажа на улице Авдеева-Черноморского.

Напомним, что грозит мужчине, который укусил полицейского под Одессой

Также Politeka сообщала, одесситка решила спрыгнуть с высотки на глазах у толпы, кадры: "вылезла на кондиционер и кричала..."

Кроме того Politeka писала, под Одессой мужчина избил палкой полицейского, который приехал угомонить разборки