В многоэтажном доме женщина вылезла на кондиционер и громко кричала, как «ее всё достало», появились кадры спасательной операции в Одесской области.

Инцидент случился вечером, 9 февраля в городе Черноморске на улице 1 Мая. Видео показали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Женщина вылезла на кондиционер на третьем этаже жилого дома. Она держалась за провода и громко рассказывала, как ее "все достало".

Очевидцы вызвали спасателей, которые по выдвижной автолестнице сняли женщину с кондиционера и передали работникам полиции и медикам.

Причиной такого поступка называют наркотическое опьянение.

Для спасения жительницы Черноморска было привлечено две единицы пожарной техники и шесть человек спасателей.

Ранее мы писали о похожем случае. В районе 9-й станции Большого Фонтана женщина залезла на кондиционер и решила спрыгнуть с 10-го этажа на улице Авдеева-Черноморского.

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