Как пишет Politeka.net, нападение и попытка самоубиства произошли в международном аэропорту Одессы, сообщает
Как стало известно, пограничники не пустили в Украину 44-летнего жителя Молдовы.
Когда иностранец узнал о запрете, у него случился шок.
Мужчина ударил ногой в голову сотрудника аэропорта, а потом попытался наложить на себя руки – вскрыть вены.
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У гражданина Молодовы – резаная рана предплечья, шок.
Про состояние сотрудника аэропорта ничего не сообщается.
Ранее мы писали, пограничники пресекли попытку въезда в Одессу террористки, которая числилась в международном розыске.
Как оказалось, 32-летняя женщина, которая роддом из Такжикистана является участницей террористической группировки и уже успела попасть в список лиц, которых разыскивает Интерпол. Задержанную передали в руки полиции и теперь ее ждет суд.
Напомним, про ЧП в аэропорту Одессы: чемодан туристки вызвал переполох, фото
Как сообщала Politeka, на границе в Одесской области задержали мужчину с драгоценной ампулой: что в ней было
Также Politeka писала, переполох в аэропорту Одессы случился из-за особо опасной преступницы: появилось фото