Иностранец ударил сотрудника аэропорта, а после пытался вскрыть себе вены, мужчину не хотели пускать в Одессу.

Как пишет Politeka.net, нападение и попытка самоубиства произошли в международном аэропорту Одессы, сообщает Telegram-канал «Х. Одесса».

Как стало известно, пограничники не пустили в Украину 44-летнего жителя Молдовы.

Когда иностранец узнал о запрете, у него случился шок.

Мужчина ударил ногой в голову сотрудника аэропорта, а потом попытался наложить на себя руки – вскрыть вены.

У гражданина Молодовы – резаная рана предплечья, шок.

Про состояние сотрудника аэропорта ничего не сообщается.

Ранее мы писали, пограничники пресекли попытку въезда в Одессу террористки, которая числилась в международном розыске.

Как оказалось, 32-летняя женщина, которая роддом из Такжикистана является участницей террористической группировки и уже успела попасть в список лиц, которых разыскивает Интерпол. Задержанную передали в руки полиции и теперь ее ждет суд.

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