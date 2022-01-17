Инцидент произошел на выходных в одесском аэропорту, сообщает
Иностранку вычислили во время паспортного контроля.
Как оказалось, 32-летняя женщина, которая роддом из Такжикистана является участницей террористической группировки и уже успела попасть в список лиц, которых разыскивает Интерпол. Задержанную передали в руки полиции и теперь ее ждет суд.
Ранее мы писали, хорошо отдохнувшая в Египте одесситка прихватила с собой наркотики, которые она везла в чемодане.
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Ее «вычислил» служебный пес по кличке Боцман в аэропорту Одессы.
Одесситка как раз вернулась с отдыха в Египте, однако пройти в Международном аэропорту "Одесса" мимо таможенников ей не удалось. Служебная овчарка унюхала наркотическое вещество в ее багаже.
Женщина привезла с собой 117,3 г брутто марихуаны и пытались убедить таможенников, что это экзотическая специя или даже чай, а ни какой не наркотик.
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