Хорошо отдохнувшая в Египте одесситка прихватила с собой наркотики, которые она везла в чемодане.
Ее «вычислил» служебный пес по кличке Боцман в аэропорту Одессы, сообщает пресс-служба таможни в
Одесситка как раз вернулась с отдыха в Египте, однако пройти в Международном аэропорту "Одесса" мимо таможенников ей не удалось. Служебная овчарка унюхала наркотическое вещество в ее багаже.
Женщина привезла с собой 117,3 г брутто марихуаны и пытались убедить таможенников, что это экзотическая специя или даже чай, а ни какой не наркотик.
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Помимо этого, во время досмотра в ее багаже нашли курительную трубку и мельницу для перемалывания «травки».
Наркотики изъяли и направили на экспертизу.
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