Пройти мимо таможенников ей не удалось

Хорошо отдохнувшая в Египте одесситка прихватила с собой наркотики, которые она везла в чемодане.

Ее «вычислил» служебный пес по кличке Боцман в аэропорту Одессы, сообщает пресс-служба таможни в Фейсбук.

Одесситка как раз вернулась с отдыха в Египте, однако пройти в Международном аэропорту "Одесса" мимо таможенников ей не удалось. Служебная овчарка унюхала наркотическое вещество в ее багаже.

Женщина привезла с собой 117,3 г брутто марихуаны и пытались убедить таможенников, что это экзотическая специя или даже чай, а ни какой не наркотик.

Помимо этого, во время досмотра в ее багаже нашли курительную трубку и мельницу для перемалывания «травки».

Наркотики изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры

Как сообщала Politeka, опасная воровка завелась на вокзале, обдирает до нитки: "Якобы ждет поезда"

Также Politeka писала, что гастролер из Николаева устроил налеты в Одессе: "пять ограблений за короткий срок"