Подробности сообщила пресс-служба
В международном пункте пропуска «Кучурган — Первомайск» в Одесской области остановили мужчину, который направлялся пешком в Молдову.
Во время осмотра у него обнаружили 10,05 грамма редкого ценного металла - осмия 187.
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По предварительной оценке, стоимость контрабанды составляет свыше 2 миллионов долларов.
В таможне отметили, что разбогатеть мужчине не удалось, металл у него изъяли, а нарушителю готовятся объявить подозрение за контрабанду.
Отметим, что Осмий-187 – это драгоценный металл, который используют в атомной промышленности, ракетостроении и других современных технологиях. Иногда этот элемент может применяться, как катализатор при синтезе некоторых лекарственных препаратов.
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