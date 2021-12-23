Одесские таможенники пресекли попытку вывоза из Украины редкого драгоценного металла на 2 миллиона долларов.

Подробности сообщила пресс-служба одесской таможни в четверг, 23 декабря.

В международном пункте пропуска «Кучурган — Первомайск» в Одесской области остановили мужчину, который направлялся пешком в Молдову.

Во время осмотра у него обнаружили 10,05 грамма редкого ценного металла - осмия 187.

Ампулу с самым дорогим металлом на планете выявили в футляре для очков.

По предварительной оценке, стоимость контрабанды составляет свыше 2 миллионов долларов.

В таможне отметили, что разбогатеть мужчине не удалось, металл у него изъяли, а нарушителю готовятся объявить подозрение за контрабанду.

Отметим, что Осмий-187 – это драгоценный металл, который используют в атомной промышленности, ракетостроении и других современных технологиях. Иногда этот элемент может применяться, как катализатор при синтезе некоторых лекарственных препаратов.

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