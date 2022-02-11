Как пишет Politeka.net, свежие данные обнародовала пресс-служба пресс-служба Минздрава в пятницу, 11 февраля.
На территории Одесчины коронавирус диагностировали у 4 096 человек. 94 человек после болезни получили отрицательный тест, шесть – скончались.
Таким образом Одесская область занимает второе место в стране по количеству заболевших.
За все время эпидемии в Одесской области заразились 298 112 человек, выздоровели – 234 605, умерли 5 790 жителей области, продолжают болеть 57717 человек.
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Ранее мы писали, после появления «Омикрона» одесские больницы забиты под завязку детьми с ковидом.
Родители детей жалуются, что не могут вызвать врача, а мест в детских ковод-отделениях одесских больниц для всех не хватает.
Напомним, что "Омикрон" массово косит детей в Одессе, мест для всех не хватает в больницах: что говорят родители
Как сообщала Politeka, на Одесчине зафиксирован наивысший показатель за время эпидемии
Также Politeka писала, Одесская область побила новый рекорд по коронавирусу