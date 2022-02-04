В Одесской области выявили рекордное число инфицированных коронавирусом за сутки, такого показателя не наблюдалось за всё время эпидемии.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ Украины, в пятницу, 4 февраля, в Одесской области заболело еще 4136 жителей.

Это максимальный суточный показатель заболеваемости в регионе за все время пандемии.

Последний раз рекордный показатель заболеваемости в Одесской области фиксировали вчера, 3 февраля - выявили 2982 человека с COVID-19.

Таким образом Одесская область второй день подряд возглавляет антирейтинг по заболеваемости среди областей Украины.

За минувшие сутки осложнения от инфицирования COVID-19 привели к смерти 9 пациентов, однако 45 граждан его побороли.

Заметим, что главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Одесской области наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация, не исключается, что в скором времени регион перейдет в "красную" зону карантина.

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