Как сообщили в пресс-службе МОЗ Украины, в пятницу, 4 февраля, в Одесской области заболело еще 4136 жителей.
Это максимальный суточный показатель заболеваемости в регионе за все время пандемии.
Последний раз рекордный показатель заболеваемости в Одесской области фиксировали вчера, 3 февраля - выявили 2982 человека с COVID-19.
Таким образом Одесская область второй день подряд возглавляет антирейтинг по заболеваемости среди областей Украины.
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За минувшие сутки осложнения от инфицирования COVID-19 привели к смерти 9 пациентов, однако 45 граждан его побороли.
Заметим, что главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Одесской области наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация, не исключается, что в скором времени регион перейдет в "красную" зону карантина.
Напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь детского врача из Одессы: в прошлом году похоронила мать
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