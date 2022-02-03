3 февраля, Одесса прощается с директором детской больницы №2 Татьяной Рыжиковой, которая скончалась от коронавирусной болезни

Как сообщили на официальном сайте города Одессы , Рыжикова проработала в медицинской сфере 43 года, из которых 16 лет возглавляла больницу. Под её руководством в учреждении было создано одно из лучших в Украине отделений реанимации новорожденных.

Причиной смерти директора детской больницы называют коронавирус.

Татьяне Рыжиковой было всего 60 лет, а весной прошлого года она похоронила мать, которая также скончалась от осложнений, вызванных COVID.

Прощание с детским врачом состоится 3 февраля в 14:00 в Алексеевском соборе на одноименной площади.

Ранее мы писали, в четверг, 3 февраля, число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Одесской области за минувшие сутки, составило 2982 человека. Это рекордное значение на весь период пандемии в регионе.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 14 человек. Общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 5748.

Число активных случаев COVID-19 Одесской области составляет 30 689 жителей.

Напомним, что коронавирус забрал жизнь известного одессита

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