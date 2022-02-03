Как сообщили на официальном
Причиной смерти директора детской больницы называют коронавирус.
Татьяне Рыжиковой было всего 60 лет, а весной прошлого года она похоронила мать, которая также скончалась от осложнений, вызванных COVID.
Прощание с детским врачом состоится 3 февраля в 14:00 в Алексеевском соборе на одноименной площади.
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Ранее мы писали, в четверг, 3 февраля, число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Одесской области за минувшие сутки, составило 2982 человека. Это рекордное значение на весь период пандемии в регионе.
Жертвами COVID-19 за сутки стали 14 человек. Общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 5748.
Число активных случаев COVID-19 Одесской области составляет 30 689 жителей.
Напомним, что коронавирус забрал жизнь известного одессита
Как сообщала Politeka, новая волна эпидемии накрыла Одесчину
Также Politeka писала, Одесская область побила "ковидный" антирекорд: сколько зараженных за сутки