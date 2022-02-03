Как сообщили в
Жертвами COVID-19 за сутки стали 14 человек. Общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 5748.
Число активных случаев COVID-19 Одесской области составляет 30 689 жителей.
Отметим, что главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Одесской области наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация, не исключается, что в скором времени регион перейдет в "красную" зону карантина.
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Кроме Одесской области плохая ситуация по коронавирусу фиксируется на Волыни, Донетчине, Житомирщине, Закарпатье и Сумщине.
Напомним, что длинные очереди в поликлинике Одессы создаются из-за нехватки врачей: появилось видео
Как сообщала Politeka, новая волна эпидемии накрыла Одесчину
Также Politeka писала, Одесчина снова оказалась в тройке лидеров по вирусу: сколько зараженных и жертв от COVID-19