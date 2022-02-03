В Одесской области обновлен антирекорд по коронавирусу, за сутки выявлено почти 3 тысячи новых зараженных.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ Украины, в четверг, 3 февраля, число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Одесской области за минувшие сутки, составило 2982 человека. Это рекордное значение на весь период пандемии в регионе.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 14 человек. Общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 5748.

Число активных случаев COVID-19 Одесской области составляет 30 689 жителей.

Отметим, что главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Одесской области наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация, не исключается, что в скором времени регион перейдет в "красную" зону карантина.

Кроме Одесской области плохая ситуация по коронавирусу фиксируется на Волыни, Донетчине, Житомирщине, Закарпатье и Сумщине.

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