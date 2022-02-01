В Одесской области за сутки почти 2,5 тысячи человек заболели коронавирусом, регион находится в тройке лидеров.

Как пишет Politeka.net, обновленную информацию разместили на сайте Минздрава Украины во вторник, в первый день февраля.

Так, за минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 471 человека. Наш регион на втором месте по количеству инфицированных в Украине.

173 жителя Одесчины выздоровели, семеро – скончались от осложнений.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, за все время пандемии в Одесской области заболели 264052 человека, выздоровели 232971 пациентов, умерли 5 725 больных, в настоящее время болеют 25366 жителей области.

Ранее мы писали, Одесская область оказалась на пороге «красной» зоны карантина, жесткие ограничения могут ввести уже на этой неделе.

Дело в том, что в Одесской области загружены порядка 66% коечных мест для больных коронавирусом. Кром того, в последние три дня в Одесской области превышен коэффициент новых случаев инфицирования. Всё это намекает на новый локдаун.

Напомним, что большие очереди в поликлинике Одессы показали на видео

Как сообщала Politeka, новая волна эпидемии накрыла Одесчину

Также Politeka писала, в Одессе школьников отправляют на карантин