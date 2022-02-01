Как пишет Politeka.net, обновленную информацию разместили на
Так, за минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 471 человека. Наш регион на втором месте по количеству инфицированных в Украине.
173 жителя Одесчины выздоровели, семеро – скончались от осложнений.
Как отметили в пресс-службе Минздрава, за все время пандемии в Одесской области заболели 264052 человека, выздоровели 232971 пациентов, умерли 5 725 больных, в настоящее время болеют 25366 жителей области.
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Ранее мы писали, Одесская область оказалась на пороге «красной» зоны карантина, жесткие ограничения могут ввести уже на этой неделе.
Дело в том, что в Одесской области загружены порядка 66% коечных мест для больных коронавирусом. Кром того, в последние три дня в Одесской области превышен коэффициент новых случаев инфицирования. Всё это намекает на новый локдаун.
Напомним, что большие очереди в поликлинике Одессы показали на видео
Как сообщала Politeka, новая волна эпидемии накрыла Одесчину
Также Politeka писала, в Одессе школьников отправляют на карантин