Так, новый штамм все чаще поражает младшее население, пишет издание
Болезнь проходит с повышением температуры вплоть до 39-40 градусов и головными болями. При этом родители детей жалуются, что не могут вызвать врача, а мест в детских ковод-отделениях одесских больниц для всех не хватает.
«Мы хотели вызвать врача, но педиатр от поликлиники отказался ехать и сказал, чтобы мы не ехали к ней", - рассказала мама годовалого малыша.
Женщине пришлось вызвать знакомого врача, который назначил лечение. Он посоветовал не ехать в больницу, чтобы не подцепить дополнительную инфекцию.
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Другие родители, сообщили, что ждали "скорую" более двух часов. Кто-то так и не дождался и стал пичкать детей антибиотиками, а кому-то пришлось воспользоваться услугами дорогих частных клиник, чтобы облегчить состояние ребенка. Одна из мам нам также рассказала, что ее семье даже не помогло Медицинское страхование, которое они оформили в известной Одесской клинике. Педиатр к ним так и не приехал. Причина-выходной день.
В горздраве отметили, что только за прошедшую неделю коронавирус обнаружили у шести сотен юных одесситов.
Ранее мы писали, одесская область продолжает лидировать по количеству новых больных коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки на территории Одесской области коронавирус диагностировали у 3 921 человека. 260 после болезни получили отрицательный тест, восемь-умерли.
Напомнить, в Одесской области дети массово инфицируются коронавирусом
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