За минувшую неделю в Одесской области гриппом и ОРВИ заболели большое количество людей - из них основное число заболевших - это дети.

Как сообщили в пресс-службе ГУ "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины", интенсивный показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 38,8%.

Согласно имеющимся данным, за минувшую неделю коронавирусную инфекцию подхватили 6026 одесситов, среди которых 535 детей.

В центре отмечают, что уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольший рост заболеваемости отмечен среди детей – в 2,4 раза.

При этом уровень госпитализации за неделю вырос в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Причиной осложнения эпидемической ситуации медики называют доминирование Омикрона, который имеет высокую контагиозность и больше поражает детское население.

Отметим, что Одесская область снова оказалась в тройке лидеров по вирусу, за сутки диагностировали 2 471 человека и это второе место в Украине.

За все время пандемии в Одесской области заболели 264052 человека.

Ранее мы писали, Одесский регион оказался на пороге «красной» зоны карантина, жесткие ограничения могут ввести уже на этой неделе.

Напомним, что большие очереди в поликлинике Одессы показали на видео

Как сообщала Politeka, новая волна эпидемии накрыла Одесчину

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