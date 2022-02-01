Как
Согласно имеющимся данным, за минувшую неделю коронавирусную инфекцию подхватили 6026 одесситов, среди которых 535 детей.
В центре отмечают, что уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущей неделей.
Наибольший рост заболеваемости отмечен среди детей – в 2,4 раза.
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При этом уровень госпитализации за неделю вырос в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей.
Причиной осложнения эпидемической ситуации медики называют доминирование Омикрона, который имеет высокую контагиозность и больше поражает детское население.
Отметим, что Одесская область снова оказалась в тройке лидеров по вирусу, за сутки диагностировали 2 471 человека и это второе место в Украине.
За все время пандемии в Одесской области заболели 264052 человека.
Ранее мы писали, Одесский регион оказался на пороге «красной» зоны карантина, жесткие ограничения могут ввести уже на этой неделе.
Напомним, что большие очереди в поликлинике Одессы показали на видео
Как сообщала Politeka, новая волна эпидемии накрыла Одесчину
Также Politeka писала, в Одессе школьников отправляют на карантин