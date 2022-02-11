Как пишет Politeka.net, трагическая авария произошла поздно вечером в четверг, 10 февраля на трассе Одесса-Николаев возле села Мещанка. Там столкнулись фура и легковой автомобиль.
На кадрах видно, что удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся, а легковушки смяло, как консервную банку, от машины мало что осталось.
В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле: водитель и два пассажира.
На месте происшествия работали медики, спасатели и полицейские. Причина аварии устанавливается.
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