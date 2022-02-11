После столкновения с фурой погибли три человека в Одесской области, в полиции показали кадры ДТП.

Как пишет Politeka.net, трагическая авария произошла поздно вечером в четверг, 10 февраля на трассе Одесса-Николаев возле села Мещанка. Там столкнулись фура и легковой автомобиль.

На кадрах видно, что удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся, а легковушки смяло, как консервную банку, от машины мало что осталось.

В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле: водитель и два пассажира.

На месте происшествия работали медики, спасатели и полицейские. Причина аварии устанавливается.

Ранее мы писали, в Одесской области шофер распрощался с жизнью, пока чинил собственный микроавтобус. Мужчина залез под автомобиль, но он покатился назад и раздавил бедолагу.

Также мы писали, в Одесской области водитель на BMW сбил школьницу, наезд случился прямо на пешеходном переходе. Шофер во всем винит недостаточную освещенность на дороге, якобы из-за этого он не заметил ребенка в темноте.

Напомним, водителю стало плохо за рулем и он скончался: кадры из самого центра Одессы

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейские силой затолкали школьницу в авто: появилось видео

Также Politeka писала, эпичное ДТП под Одессой попало на видео: авто развернуло несколько раз