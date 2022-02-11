Зима движется к концу и погода за окном этому подтверждение.

Как пишет Politeka.net, в пятницу, 11 февраля одесситы могут окунуться в весеннюю атмосферу благодаря устойчивому антициклону «Холм».

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, весь день в Одессе обещает быть ясным.

Утром температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, но уже ближе к обеду отметка на термометре поднимется до 8-10 градусов выше нуля.

Ветер небольшой, юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Одесской области утром прогнозируют местами туман, видимость 1-2 км. Температура воздуха утром составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — от +8 до +13 градусов.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе на День Святого Валентина, 14 февраля. Так в этот день похолодает. Утром температура составит ноль градусов, к обеду потеплеет до +4 градусов. День будет пасмурный, но без осадков.

Ранее мы писали, два скандальных пляжа в Одессе сдают в аренду на сайте объявлений, предложения разместили на ОLХ.

Так, "Золотой берег" предлагают арендовать за 40 тысяч долларов.

За "Отраду" придется раскошелиться до 60 тысяч американской валюты.

Напомним, антициклон "Холм" надвигается на Одессу

Как сообщала Politeka, что зима отступает, на смену снегу придут дожди в Одессу

Также Politeka писала, пляжи Одессы сдают в аренду на сайте объявлений