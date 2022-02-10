Речь идет о пляжах «Отрада» и «Золотой берег», который расположен на 16-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщают местный телеграм-канал "Odessa Today".

Так, "Золотой берег" предлагают арендовать за 40 тысяч долларов.

За «Отраду придется раскошелиться до 60 тысяч американской валюты.

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Отметим, что на сайте ОLХ указано, что в аренду пляжи сдает некий Ростислав.

Ранее мы писали, тело неизвестного мужчины обнаружили на территории одесского пляжа, при себе погибший не имел документов. Труп нашли в районе пляжа "Дельфин".

Мужчине на вид около 55-65 лет. Он был полностью одет. Одежда была сухой, что свидетельствует о том, что мужчина не утонул.

Напомним, что на пляже в Одессе обнаружили тело человека: очевидцы показали всё на видео

А еще Politeka писала, трагедия случилась возле свалки, найдено тело: подробности из Одесской области