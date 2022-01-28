Жуткую находку выявили в лесопосадке около села Зоря Белгород-Днестровского района. Тело находилось внутри сгоревшего шалаша, а рядом распологалась местная свалка, сообщает Думская , со ссылкой на источники в полиции.

Как стало известно, на теле мужчины не найдены следы насильственной смерти. В полиции предполагают, что он был без определенного места жительства.

На месте работала следственно-оператиная группа.

Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего, а также при каких обстоятельствах он погиб.

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