Жуткую находку выявили в лесопосадке около села Зоря Белгород-Днестровского района. Тело находилось внутри сгоревшего шалаша, а рядом распологалась местная свалка, сообщает
Как стало известно, на теле мужчины не найдены следы насильственной смерти. В полиции предполагают, что он был без определенного места жительства.
На месте работала следственно-оператиная группа.
Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего, а также при каких обстоятельствах он погиб.
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