Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, трагический инцидент случился в пятницу, 28 января, в Хуторском переулке.

Во время проведения работ по реконструкции трехэтажного жилого дома случился обвал на площади 20 м кв.

Под завалами оказался рабочий, его извлекли и госпитализировали с открытыми переломами в карете "скорой помощи".

Однако мужчина скончался по дороге в больницу.

Популярные статьи сейчас

Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"

Экс-ухажеры Огневич, которую преследует неадекватный фанат, неожиданно собрались вместе: "Мальчики, что вы так..."

Жена "Холостяка" Никиты Добрынина заявила об отмене их отпуска на Мальдивах: что произошло

Задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры

Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
Показать еще

Также пострадали еще два человека, которых забрала "скорая помощь" с травмами – по предварительным данным у них открытые переломы.

На месте обвала работают полиция и криминалисты.

Отметим, в апреле прошлого года в этом доме прогремел взрыв бытового газа, произошло обрушение стены.

Жительница дома рассказала, что сегодня в доме проводились демонтажные работы, но что-то пошло не так и стена упала не на улицу, а внутрь дома и придавила строителей.

Напомним, что стена жилого дома обрушилась в Одессе: первые детали и кадры с места ЧП

Также Politeka сообщала, возле одесского рынка обвалалась часть старинного здания