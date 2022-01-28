Во время обрушения аварийного жилого дома в Одессе погиб один человек и еще двое - пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС , трагический инцидент случился в пятницу, 28 января, в Хуторском переулке.

Во время проведения работ по реконструкции трехэтажного жилого дома случился обвал на площади 20 м кв.

Под завалами оказался рабочий, его извлекли и госпитализировали с открытыми переломами в карете "скорой помощи".

Однако мужчина скончался по дороге в больницу.

Также пострадали еще два человека, которых забрала "скорая помощь" с травмами – по предварительным данным у них открытые переломы.

На месте обвала работают полиция и криминалисты.

Отметим, в апреле прошлого года в этом доме прогремел взрыв бытового газа, произошло обрушение стены.

Жительница дома рассказала, что сегодня в доме проводились демонтажные работы, но что-то пошло не так и стена упала не на улицу, а внутрь дома и придавила строителей.

Напомним, что стена жилого дома обрушилась в Одессе: первые детали и кадры с места ЧП

Также Politeka сообщала, возле одесского рынка обвалалась часть старинного здания