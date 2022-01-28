ЧП произошло днем в пятницу, 28 января, на улице Хуторской, сообщает местный телеграм-канал «Новини.LIVE Odesa".

На кадрах видно, как рухнула наружная стена пятиэтажного жилого дома.

Сообщается о двух пострадавших людях.

На месте работают спасатели, которые оперативно разбирают завалы.

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Потерпевшими занимаются медики.

Других подробностей пока нет.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент.

Также сообщалось, в центре Одессы камни со здания упали на голову иностранного туриста. Происшествие случилось на улице Садовой. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

Напомним, потолок обвалился на головы студентов во время занятий: кадры из Одессы

Также Politeka сообщала, возле одесского рынка обвалалась часть старинного здания