Жителям Одессы всё опаснее ходить по центру города, старинные постройки не берегут, не укрепляют как положено, вот они и сыплются на тротуар.
Как пишет Politeka.net, очередное обрушение карниза старинной постройки заметили в 20 января. Об этом сообщает
На углу улиц Торговой и Нежинской в центре Одессы в районе Нового рынка рухнули части дореволюционного строения.
На кадрах можно увидеть, как доски и толстые куски черепицы упали на тротуар.
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К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы писали, в училище Одессы во время занятий на головы студентов обвалился потолок, травмированного забрали в больницу.
ЧП произошло в Одесском профессиональном училище морского туристического сервиса №26 на улице Пушкинской в прошлом месяце.
До этого мы сообщали, на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется многоэтажный дом.
Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.
Также Politeka сообщала, в Одессе рухнул дом возле моста