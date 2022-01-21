С дореволюционного здания в центре Одессы упали доски и здоровенные куски черепицы

Жителям Одессы всё опаснее ходить по центру города, старинные постройки не берегут, не укрепляют как положено, вот они и сыплются на тротуар.

Как пишет Politeka.net, очередное обрушение карниза старинной постройки заметили в 20 января. Об этом сообщает телеграм-канал «Курс Одесса».

На углу улиц Торговой и Нежинской в центре Одессы в районе Нового рынка рухнули части дореволюционного строения.

На кадрах можно увидеть, как доски и толстые куски черепицы упали на тротуар.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали, в училище Одессы во время занятий на головы студентов обвалился потолок, травмированного забрали в больницу.

ЧП произошло в Одесском профессиональном училище морского туристического сервиса №26 на улице Пушкинской в прошлом месяце.

До этого мы сообщали, на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется многоэтажный дом. Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.

Также Politeka сообщала, в Одессе рухнул дом возле моста