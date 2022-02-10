Прогноз погоды на четверг, 10 февраля, подготовила Politeka.net.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, до половины дня погода в Одессе будет пасмурной.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Утро в городе будет еще морозным, температура воздуха составит от -2 градусов до 0, а вот днем ожидается настоящая весеннее потепление +8…+10 градусов.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Звезда 1+1 Лидия Таран, у которой отключили воду и свет, нашла оригинальное решение: фото
"У меня было ужасное настроение": Рябчук признался, почему расстрелял сослуживцев
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала торс Заливако без прикрас: "От кубиков нет и следа"
На сайте sinoptik.ua сообщают, что пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.
Температура днем +7..+9 градусов, вечером +4..+6 градусов.
Напомним, синоптики рассказали о погоде в Одессе: повеет весной
Как сообщала Politeka, что зима отступает, на смену снегу придут дожди в Одессу
Также Politeka писала, потепление неожиданного нагрянуло в Одессу