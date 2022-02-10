Антициклон Холм обеспечит в Одессе теплую погоду без существенных осадков.

Прогноз погоды на четверг, 10 февраля, подготовила Politeka.net.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, до половины дня погода в Одессе будет пасмурной.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Утро в городе будет еще морозным, температура воздуха составит от -2 градусов до 0, а вот днем ожидается настоящая весеннее потепление +8…+10 градусов.

На сайте sinoptik.ua сообщают, что пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Температура днем +7..+9 градусов, вечером +4..+6 градусов.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в Одессе: повеет весной

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