В Одесскую область пришло потепление, однако по ночам температура еще будет уходить в минус.

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, однако обойдется без осадков.

Температура ночью от -2 градусов до нуля, днем ​​составит от +4+6 градусов.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

По Одесской области прогнозируют утром местами небольшой дождь, а также гололедицу на дорогах.

Температура ночью опуститься до -5 градусов мороза, а вот днем столбики термометров уверенно поползут вверх и достигнут отметки в +8 градусов тепла.

На сайте sinoptik.ua обещают -1 градус утром, днем температура воздуха прогреется до +5..+6 градусов, а к вечеру опустится до +2.

В среду, 9 февраля на небе не будет солнца, однако дождя тоже ждать не стоит.

Ранее мы писали, что по всей Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, который дул со скоростью 15-20 метров в секунду.

Напомним, непогода пронеслась по Одессе

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