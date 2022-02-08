По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, однако обойдется без осадков.
Температура ночью от -2 градусов до нуля, днем составит от +4+6 градусов.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
По Одесской области прогнозируют утром местами небольшой дождь, а также гололедицу на дорогах.
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Температура ночью опуститься до -5 градусов мороза, а вот днем столбики термометров уверенно поползут вверх и достигнут отметки в +8 градусов тепла.
На сайте sinoptik.ua обещают -1 градус утром, днем температура воздуха прогреется до +5..+6 градусов, а к вечеру опустится до +2.
В среду, 9 февраля на небе не будет солнца, однако дождя тоже ждать не стоит.
Ранее мы писали, что по всей Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, который дул со скоростью 15-20 метров в секунду.
Напомним, непогода пронеслась по Одессе
Как сообщала Politeka, что зима отступает, на смену снегу придут дожди в Одессу
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