Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Так, в Одессе наблюдается северо-западный штормовой ветер. Его шквальные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Пик непогоды ожидается в обед.
Весь день погода в Одессе будет облачнойТемпература воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, ближе к полудню термометры покажут до 2-4 градусов тепла. В течение дня ожидаются небольшие осадки.
В Одесской области прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 тепла утром, днем — 1-6 градусов тепла.
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Одесситов просят максимально ограничить перемещения и поездки, не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач, осторожно ходить под деревьями, так как возможно падение веток и кабелей.
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