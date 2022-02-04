Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, с утра в Одессе будет солнечно, как весной, однако уже к обеду облака займут свое место на небе.
Температура воздуха днем поднимется до +1…+3 градусов тепла, ночью опустится до 3-5 градусов мороза.
Метеорологи обещают северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
На сайте Sinoptik.ua прогнозируют от 3 градусов мороза до нуля утром. Днем температура будет держаться в пределах 1-2 градусов тепла, а к вечеру показатель термометра опустится до -1 градуса мороза Осадков не ожидают.
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