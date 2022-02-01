Как пишет Politeka.net, сегодня 1 февраля Одесский регион окажется под влиянием нового циклона. Утром будет ощущаться небольшой мороз, а уже к обеду температура повысится до +5 градусов тепла.
Как рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в Одессе прогнозируется облачная погода с прояснением. Днем будет сухо, а вечером пойдет мокрый снег, который перейдет в дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Температурные показатели днем +3…+5 градусов, ночью – в пределах нуля градусов.
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По Одесской области утром от -6 до -1 градусов мороза, днем +1…+6. На дорогах области ночью и утром местами дымка, а также сохранится гололедица.
По данным погодного ресурса sinoptik.ua, температура утром в Одессе составит около нуля градусов, днем +1…+4, а к вечеру опустится до +1. Осадков не обещают.
Напомним, что синоптики обнародовали прогноз погоды на начало февраля в Одессе
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