По данным погодного ресурса
С 1 до 13 февраля в основном ожидаются пасмурные дни, изредка будет скромно выглядывать солнце. Во второй половине месяца солнечных дней будет больше.
Синоптики обещают в первую неделю дневную температуру +4..+6 градусов и ночную -1..-4 градусов. Во второй декаде ожидается –от +2 до +4 днем и в пределах -1 ночью. В конце месяца чуть потеплеет: +4..+5 днем, а вот ночью от нуля до -1 градуса.
Природа подарит жителям сухую погоду в феврале без осадков.
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Ранее мы писали, после снегопада в связи с небольшим дневным потеплением на деревьях и крышах домов начали появляться наледь и сосульки.
В условиях сложившейся ситуации одесситов призывают осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к карнизам домов.
Напомним, одесситы с детьми прокатились на санках, прицепленных к авто: кадры опасных покатушек
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