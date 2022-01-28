В феврале одесситов ждут небольшие температурные "качели" с дневными отметками на термометре +5+6 градусов и ночным понижением до –4 градусов.

По данным погодного ресурса world-weather, последний месяц зимы начнется с теплой погоды.

С 1 до 13 февраля в основном ожидаются пасмурные дни, изредка будет скромно выглядывать солнце. Во второй половине месяца солнечных дней будет больше.

Синоптики обещают в первую неделю дневную температуру +4..+6 градусов и ночную -1..-4 градусов. Во второй декаде ожидается –от +2 до +4 днем и в пределах -1 ночью. В конце месяца чуть потеплеет: +4..+5 днем, а вот ночью от нуля до -1 градуса.

Природа подарит жителям сухую погоду в феврале без осадков.

Ранее мы писали, после снегопада в связи с небольшим дневным потеплением на деревьях и крышах домов начали появляться наледь и сосульки.

В условиях сложившейся ситуации одесситов призывают осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к карнизам домов.

Напомним, одесситы с детьми прокатились на санках, прицепленных к авто: кадры опасных покатушек

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