После снегопада и сильных морозов в Одессе наконец-таки потеплеет, но...

В Одессе начнет постепенно теплеть, однако расслабляться жителям не стоит - на дорогах будет очень скользко.

Как пишет Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили, что в четверг, 27 января, на дорогах в Одессе и области сохранится гололедица.

По прогнозу синоптиков, в Одессе у утра будет ясно, днем – переменная облачность с прояснениями, осадков не придвидится.

В дневное время температура воздуха составит от 0 до +3 градусов тепла, а ночью опустится до -3…– 8 мороза.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 метров в секунуду.

В Одесской области дневная температура 3-8 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость один-два километра.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. В отдельных районах возможны небольшие осадки.

Стоит отметить, что в вследствии потепления начнется таяние льда.

Жителям стоит быть предельно осторожными под крышами домов и на дорогах.

Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, в начале февраля в Одесской области будет царить настоящая весення погода.

Температура днем в среднем составит +3+4 градусов. в первую неделю февраля.

Напомним, на Одесчине объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

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