В Одессе начнет постепенно теплеть, однако расслабляться жителям не стоит - на дорогах будет очень скользко.
Как пишет Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили, что в четверг, 27 января, на дорогах в Одессе и области сохранится гололедица.
По прогнозу синоптиков, в Одессе у утра будет ясно, днем – переменная облачность с прояснениями, осадков не придвидится.
В дневное время температура воздуха составит от 0 до +3 градусов тепла, а ночью опустится до -3…– 8 мороза.
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Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 метров в секунуду.
В Одесской области дневная температура 3-8 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость один-два километра.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. В отдельных районах возможны небольшие осадки.
Стоит отметить, что в вследствии потепления начнется таяние льда.
Жителям стоит быть предельно осторожными под крышами домов и на дорогах.
Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, в начале февраля в Одесской области будет царить настоящая весення погода.
Температура днем в среднем составит +3+4 градусов. в первую неделю февраля.
Напомним, на Одесчине объявили штормовое предупреждение: какой будет погода
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