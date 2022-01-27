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Одесский врач-травматолог Александр Белоус говорит, что в основном за помощью обращаются люди с травмами рук и ног.
Отметим, что в ближайшие дни, после снегопада в связи с небольшим дневным потеплением на деревьях и крышах домов начали появляться наледь и сосульки.
В условиях сложившейся ситуации одесситов призывают осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к карнизам домов.
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В тоже время руководителей организаций и предприятий просят немедленно очистить крыши зданий от наледи и сосулек.
А тем временем синоптики предупредили, чтобы в пятницу, 28 января жители Одессы готовились к дождю со снегом.
В Одессе днем столбик термометра покажет от +1 до +2 градусов по Цельсию. Утрення температура осставит от -1 до -3 градусов.
Напомним,
Еще Politeka писала, в Одесской области автомобили массового попали в снежные заносы