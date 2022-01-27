Из-за сложной погодной ситуации, которая наблюдается в Одессе, пострадали свыше трех десятков человек.

Как сообщает издание « Суспільне » только за одни сутки в Одессе на скользской дороге травмировались 32 человека. Двух из них пришлось госпитализировать в больницу.

Одесский врач-травматолог Александр Белоус говорит, что в основном за помощью обращаются люди с травмами рук и ног.

Отметим, что в ближайшие дни, после снегопада в связи с небольшим дневным потеплением на деревьях и крышах домов начали появляться наледь и сосульки.

В условиях сложившейся ситуации одесситов призывают осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к карнизам домов.

В тоже время руководителей организаций и предприятий просят немедленно очистить крыши зданий от наледи и сосулек.

А тем временем синоптики предупредили, чтобы в пятницу, 28 января жители Одессы готовились к дождю со снегом.

В Одессе днем столбик термометра покажет от +1 до +2 градусов по Цельсию. Утрення температура осставит от -1 до -3 градусов.

Напомним, жителей Одессы предостерегают о новой напасти после снегопада: "Угроза сверху"

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