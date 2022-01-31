Синоптики обещают кратковременные дожди со снегом уже на этой неделе.

Прогноз погоды с 31 января по 4 февраля подготовила Politeka.net.

По данным погодных ресурсов, в понедельник в Одессе немного потеплеет. Днем температура составит +3..+6 градусов, к вечеру опуститься до -2 градусов. В последний день января в Одессе будет ветрено, а на дорогах сохранится гололедица.

Уже во вторник 1 февраля, в городе синоптики прогнозируют дождь со снегом, осадки начнутся ближе к вечеру и будут непродолжительными.

Столбик термометра ночью опустится до -3 градусов, а днем поднимется до +3..+5 градусов.

В среду, также обещают осадки. Метеорологи сообщили, что облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Утром продолжится ночной мелкий дождь со снегом, но ближе к полудню он должен закончиться.

Температура воздуха ночью -1 градус, днем не выше +3 градусов.

В четверг, 3 февраля, по прогнозам синоптиков, ночью и днем в Одессе ожидается небольшая облачность, а утром и вечером будет ясно.

Температура ночью снизится до -2 градусов, а днем поднимется до +4 градусов.

В пятницу, 4 февраля, в Одессе с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.

Ветер ночью, утром и днем юго-западный, 5-8 метров в секунду

Столбик термометра ночью опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +1…+3.

Ранее мы писали, в феврале одесситов ждут небольшие температурные "качели" с дневными отметками на термометре +5+6 градусов и ночным понижением до –4 градусов.

Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение: что будет с погодой в последний день января

Как сообщала Politeka, синоптики выдали новый прогноз погоды в Одессе

Также Politeka писала, что что погода устроит передышку, но повезет не всем: какие области под прицелом дождей