Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Так, в последний день января Одесса будет под влиянием нового циклона, ожидается потепление, утром и вечером гололедица, а также сильный западный ветер. Его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Из-за таких погодных условий в Одесской области объявили штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, утро в Одессе будет ясным и немного морозным, а после обеда небо покроется облаками и потеплеет.
Утром температура составит от -1 до +1 градуса, днем будет в пределах +2…+4.
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Погодный ресурс прогнозирует +1..+4 градусов утром, к обеду температура повысится до +5, а вот вечером уйдет в минусовые отметки -1-2 градусов мороза.
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