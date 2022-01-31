В понедельник, 31 января погода в Одессе будет ветреной, порывы ожидаются до 17 метров в секунду, по всему региону объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Так, в последний день января Одесса будет под влиянием нового циклона, ожидается потепление, утром и вечером гололедица, а также сильный западный ветер. Его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Из-за таких погодных условий в Одесской области объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, утро в Одессе будет ясным и немного морозным, а после обеда небо покроется облаками и потеплеет.

Утром температура составит от -1 до +1 градуса, днем будет в пределах +2…+4.

Погодный ресурс прогнозирует +1..+4 градусов утром, к обеду температура повысится до +5, а вот вечером уйдет в минусовые отметки -1-2 градусов мороза.

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