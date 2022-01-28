Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на 29 и 30 января жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Так, по данным синоптиков, в субботу, 29 января, в Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем градусник покажет плюсовую температуру от 2 до 4 тепла.
В воскресенье, 30 января, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Одессе почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти снег, но ближе к вечеру он закончится.
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Также метеорологи предупреждают одесситов о гололедице. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 метров в секунду.
Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.
Ранее мы писали, в феврале одесситов ждут небольшие температурные "качели" с дневными отметками на термометре +5+6 градусов и ночным понижением до –4 градусов.
Напомним, синоптики сообщили о ситуации с погодой в феврале, что будет в Одессе
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