Последние выходные января месяца обойдутся без обильных осадков в Одессе, но на дорогах сохранится гололедица.

Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на 29 и 30 января жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Так, по данным синоптиков, в субботу, 29 января, в Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем ​​градусник покажет плюсовую температуру от 2 до 4 тепла.

В воскресенье, 30 января, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Одессе почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти снег, но ближе к вечеру он закончится.

Также метеорологи предупреждают одесситов о гололедице. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем ​​порывы 15-17 метров в секунду.

Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​от 0 до 5 градусов тепла.

Ранее мы писали, в феврале одесситов ждут небольшие температурные "качели" с дневными отметками на термометре +5+6 градусов и ночным понижением до –4 градусов.

Напомним, синоптики сообщили о ситуации с погодой в феврале, что будет в Одессе

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