Синоптики сообщила, какая погода будет в Одессе 7 февраля.

Погода в Одессе готовится к весне и первый день рабочей недели станет этому подтверждением.

Как передает Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей составили подробный прогноз на понедельник, 7 февраля.

В Одессе будет ожидаться переменная облачность. Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Вечером пойдет дождь.

Температура воздуха утром составит от 0 до +2 градусов тепла. Днем достигнет +8 градусов.

По Одесской области обещают 5–10 градусов выше нуля.

На дорогах видимость хорошая.

На сайте Sinoptik.ua, 7 февраля также прогнозируются небольшие осадки. Мелкий дождь ожидаются к вечеру.

Утренняя температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, днем 6-8 градусов тепла, к вечеру опустится до 4-5 градусов тепла.

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