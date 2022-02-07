Погода в Одессе готовится к весне и первый день рабочей недели станет этому подтверждением.
Как передает Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей составили подробный прогноз на понедельник, 7 февраля.
В Одессе будет ожидаться переменная облачность. Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Вечером пойдет дождь.
Температура воздуха утром составит от 0 до +2 градусов тепла. Днем достигнет +8 градусов.
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По Одесской области обещают 5–10 градусов выше нуля.
На дорогах видимость хорошая.
На сайте Sinoptik.ua, 7 февраля также прогнозируются небольшие осадки. Мелкий дождь ожидаются к вечеру.
Утренняя температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, днем 6-8 градусов тепла, к вечеру опустится до 4-5 градусов тепла.
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