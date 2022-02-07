Резкое потепление в Одессе заставило жителей массово выйти на прогулки к морю из-за чего на подъезде к набережным образовались пробки из авто.

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Многие одесситы решили провести выходной на побережье. Желающих насладиться теплом после зимних холодов было очень много. Из-за этого образовались огромные заторы на подъезде в берегу Черного моря.

«Было солнечно и воскресно, а это значит, что все поехали дышать свежим воздухом на море», - говорится в публикации.

Отметим, что вчера в Одессе температура воздуха достигала +8 градусов.

7 февраля синоптики также сообщали о теплой погоде, однако к вечеру должен пойти мелкий дождь.

В тоже время во вторник, 8 февраля в городе ожидают порывы северо-западного ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром будет гололедица, но днем ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0-2°C тепла, днем ​​2-4°C тепла.

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