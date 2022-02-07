Кадры показали местные
Многие одесситы решили провести выходной на побережье. Желающих насладиться теплом после зимних холодов было очень много. Из-за этого образовались огромные заторы на подъезде в берегу Черного моря.
«Было солнечно и воскресно, а это значит, что все поехали дышать свежим воздухом на море», - говорится в публикации.
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Отметим, что вчера в Одессе температура воздуха достигала +8 градусов.
7 февраля синоптики также сообщали о теплой погоде, однако к вечеру должен пойти мелкий дождь.
В тоже время во вторник, 8 февраля в городе ожидают порывы северо-западного ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром будет гололедица, но днем ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0-2°C тепла, днем 2-4°C тепла.
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