Как сообщают в пресс-службе
Очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили, что из соседнего дома идет густой дым. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества в частном доме.
Пожар удалось ликвидировать за несколько минут.
Во время тушения был спасен 59-летний мужчина. Его увезли в больницу.
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Причиной пожара спасатели назвали курение в постели.
От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей.
А вот жителю многоэтажного дома по улице Академика Глушко в Одессе повезло меньше. Он также лег в постель с непогашенной сигаретой и спровоцировал свою смерть.
Из-за большого количества дыма спасателям пришлось работать в специальных аппаратах, защищающих глаза и органы дыхания.
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