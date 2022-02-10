Вредная привычка привела к пожару в жилом доме в Одесской области, хозяина жилья забрали в больницу.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС , ЧП произошло вечером 9 февраля в городе Балта.

Очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили, что из соседнего дома идет густой дым. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества в частном доме.

Пожар удалось ликвидировать за несколько минут.

Во время тушения был спасен 59-летний мужчина. Его увезли в больницу.

Причиной пожара спасатели назвали курение в постели.

От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей.

А вот жителю многоэтажного дома по улице Академика Глушко в Одессе повезло меньше. Он также лег в постель с непогашенной сигаретой и спровоцировал свою смерть.

Из-за большого количества дыма спасателям пришлось работать в специальных аппаратах, защищающих глаза и органы дыхания.

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