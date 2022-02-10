Как сообщают местные
По словам чиновницы, на установку теплосчетчиков выделено уже из городского бюджета 43,5 миллиона гривен.
Познякова пообещала, что теплосчетчики установят во все те дома, жители которых получили огромные платежки за отопление.
Однако за потребленное тепло одесситам все-таки придется заплатить согласно тем суммам, которые написаны в квитанциях. Единственный выход - оформить субсидию.
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Напомним, жители Одессы, в чьих домах не установлены теплосчетчики получали квитанции за отопление из расчета в 90-110грн/кв.м.
Напомним, что одесситов ошарашили новые тарифы на отопление, фото: "92 грн. за декабрь"
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