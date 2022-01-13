Жильцы дома №10 на улице Тополевой сейчас на ушах, они пытаются разобраться в ситуации, почему им выставили завышенные тарифы на тепло. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Так, сегодня утром они увидели объявление в своем подъезде, что стоимость отопления за декабрь 2021 года состовляет 92,29 грн за кв.м.

При этом тариф на тепло на ноябрь 2021 года - 46,21 грн за кв.м.

Оповещение жильцы получили от своего ОСМД.

Одесситы бурно комментируют объявление. Некторые уверенны, что произошла ошибка.

«Похоже это директор управляющей компании решил руки нагреть. По городу вроде везде адекватные тарифы. У всех моих знакомых в диапазоне от 26 до 38 грн за метр»,

«Та это ужас просто. У меня свекровь там живет. Сегодня писала мне в полном шоке и непонимании что делать. У них 112 квадратов. Короче около 10.000 за месяц выходит»,

«Перепутали. Это не цена за квадратный метр. Это стоимость кубометра газа. Разные вещи слегка»,

«А почему за метр? Счетчиков нет?»,

«Потом коллекторы будут квартиры забирать и тд. То ли ещё будет», - высказываются в сети.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб