В Одесской области обнаружилось, что женщина с двумя малолетними детьми проживает в неприемлемых условиях – в гараже.

Как пишет издание bessarabiainform , об этом узнали сотрудники социальных служб и наведались к ней.

Так, в Арцизской ОТГ женщина обустроила квартиру в гараже и проживает там с малолетними детьми, имеет большое количество проблем и остро нуждается в помощи.

Работники соцслужб побеседовали с матерью и оказали ей гуманитарную помощь.

Издани отмечает, что сейчас решается вопрос, где можно поселить эту семью. А также, чтобы привлечь детей к обучению и оформить семье положенные выплаты.

Ранее мы писали, в Одесской области горе-мать поила новорожденного ребенка самогоном, младенца, которому всего 20 дней у нее забрали.

По словам самой женщины, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет ее старше. Он приютил их с братом еще после интерната. Позже стало известно, что мать уже отказалась от мальчика, которого зовут Саша.

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