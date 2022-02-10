Как пишет издание
Так, в Арцизской ОТГ женщина обустроила квартиру в гараже и проживает там с малолетними детьми, имеет большое количество проблем и остро нуждается в помощи.
Работники соцслужб побеседовали с матерью и оказали ей гуманитарную помощь.
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Издани отмечает, что сейчас решается вопрос, где можно поселить эту семью. А также, чтобы привлечь детей к обучению и оформить семье положенные выплаты.
Ранее мы писали, в Одесской области горе-мать поила новорожденного ребенка самогоном, младенца, которому всего 20 дней у нее забрали.
По словам самой женщины, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет ее старше. Он приютил их с братом еще после интерната. Позже стало известно, что мать уже отказалась от мальчика, которого зовут Саша.
Напомним, что в детсаду Одессы сообщили, что ждет воспитательницу, которая избила ребенка
Как сообщала Politeka, безжалостное "воспитание" одесситами 1,5-летнего ребенка попало на видео
Кроме того Politeka писала, что одесситы отбили девочку у горе-отца, видео