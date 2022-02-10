В Одессе автомобиль на высокой скорости протаранил маршрутку, которая ехала впереди него.

ДТП случилось поздно вечером, 9 февраля, на улице Заболотного. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Как сало известно, автомобиль Toyota врезался в маршрутку №232, в салоне которой находились пассажиры.

На кадрах видно, что иномарка буквально залетела под общественный транспорт.

Пострадали водитель легковушки и двое его пассажиров, один из которых разбил головой лобовое стекло. Всех троих увезли на каретах скорой помощи.

В тоже время водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

Обстоятельства аварии выясняются.

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