ДТП случилось поздно вечером, 9 февраля, на улице Заболотного. Об этом сообщили в
Как сало известно, автомобиль Toyota врезался в маршрутку №232, в салоне которой находились пассажиры.
На кадрах видно, что иномарка буквально залетела под общественный транспорт.
Пострадали водитель легковушки и двое его пассажиров, один из которых разбил головой лобовое стекло. Всех троих увезли на каретах скорой помощи.
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В тоже время водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее мы писали, в Одессе женщина отсудила у водителя маршрутки компенсацию за моральные страдания после смертельного наезда на ее мать.
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