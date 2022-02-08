Ночью в Одессе по поселку Котовского ездила колонна военной техники.

Как сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», очевидцы засняли передислокацию военной техники. Колона двигалась по улице Заболотного, но конечная точка осталась неизвестной.

На кадрах видно, что колонну сопровождали полицейские машины с мигалками.

Пользователи сети бурно комментируют передвижение армейских грузовиков.

"Слава Украине, Героям Слава",

"Армия в боевой готовности",

"Они часто там ездят", -пишут в сети.

Ранее мы писали, на фоне сложной ситуации в стране предприниматели должны поддерживать автомобили и транспортные средства в надлежащем состоянии, а также отчитываться о них перед военкоматами. В случае нарушения украинцам грозит штраф.

Напомним, что по улицам Одессы промчалась колонна военной техники: видео от очевидцев

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