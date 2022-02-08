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На кадрах видно, что колонну сопровождали полицейские машины с мигалками.
Пользователи сети бурно комментируют передвижение армейских грузовиков.
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"Слава Украине, Героям Слава",
"Армия в боевой готовности",
"Они часто там ездят", -пишут в сети.
Ранее мы писали, на фоне сложной ситуации в стране предприниматели должны поддерживать автомобили и транспортные средства в надлежащем состоянии, а также отчитываться о них перед военкоматами. В случае нарушения украинцам грозит штраф.
Напомним, что по улицам Одессы промчалась колонна военной техники: видео от очевидцев
Как сообщала Politeka, военные с бойцами Нацгвардии отбили попытку прорыва через границу в Одесской области
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