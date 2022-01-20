Как пишет Politeka.net, видео удалось заснять автомобилистам. Кадры распространил
Военную технику перегоняли из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.
Дело в том, что с 19 по 20 января в Одессе проходят тренировки подразделений Оперативного командования "Юг".
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»
В больнице произошла трагедия с известным музыкантом: его сердце остановилось в 39 лет
"Тело нашли в лесу": Украину всколыхнула загадочная трагедия с бизнес-леди, без мамы остались двое детей
"Прости, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"
На кадрах видно, что колонну военных сопровождали полицейские машины с мигалками.
В мэрии предупреждали жителей, чтобы они не паниковали, когда увидят военную технику на дорогах Одессы
Напомним, что украинские морпехи отбили атаку "противника" на Одесчине: подробности и кадры
Как сообщала Politeka, военные с бойцами Нацгвардии отбили попытку прорыва через границу в Одесской области: кадры
Также Politeka писала, что украинские морпехи в Одесской области "отбили" захваченный аэродром: подробности и кадры