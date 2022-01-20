В Одессе замечена колонна тяжелой военной техники и оборудования, которую перегоняли для учений Оперативного командования «Юг».

Как пишет Politeka.net, видео удалось заснять автомобилистам. Кадры распространил Telegram-канал "Х Одеса".

Военную технику перегоняли из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.

Дело в том, что с 19 по 20 января в Одессе проходят тренировки подразделений Оперативного командования "Юг".

На кадрах видно, что колонну военных сопровождали полицейские машины с мигалками.

В мэрии предупреждали жителей, чтобы они не паниковали, когда увидят военную технику на дорогах Одессы

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