Как пишет Politeka.net, видео удалось заснять автомобилистам. Кадры распространил Telegram-канал "Х Одеса".

Военную технику перегоняли из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.

Дело в том, что с 19 по 20 января в Одессе проходят тренировки подразделений Оперативного командования "Юг".

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На кадрах видно, что колонну военных сопровождали полицейские машины с мигалками.

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