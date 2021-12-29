Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на
По легенде учений морпехи совершили марш к одному из портов региона. Обеспечив его оборону главные силы ВСУ путем рейдовых действий разоблачили расположение важных объектов врага. Во встречном бою "сгоряча" морпехи захватили и зачистили аэродром, который находился под временным контролем сил «противника».
«По сигналу батальон был поднят по тревоге, частично доукомплектован военнослужащими оперативного резерва, загрузился на боевую технику и почти в полном составе отправился в район "боевых" действий", – говорится в сообщении батальона.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Максим Тарапата после новых свиданий с Огневич разговорился о скорой женитьбе: "Все получится!"
Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви: какой была реакция
Победитель "Мастер Шеф"-11 Шинкарев припомнил выговор от Эктора: "Подумал, что я точно еду домой"
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
Военнослужащие отчитались, учения прошли успешно: личный состав обеспечил высадку воздушного десанта.
Напомним, что украинские морпехи отбили атаку "противника" на Одесчине: подробности и кадры
Как сообщала Politeka, военные с бойцами Нацгвардии отбили попытку прорыва через границу в Одесской области: кадры
Также Politeka писала, что история с протестами на "7 километре" получила продолжение, одесситы не выдержали: "Нас хотят загнать в стойло"