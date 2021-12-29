На территории Одесской области прошли учения морских пехотинцев – в ходе маневров военнослужащие тренировались "отбивать" захваченный противником аэродром.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на Фейсбук - странице 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

По легенде учений морпехи совершили марш к одному из портов региона. Обеспечив его оборону главные силы ВСУ путем рейдовых действий разоблачили расположение важных объектов врага. Во встречном бою "сгоряча" морпехи захватили и зачистили аэродром, который находился под временным контролем сил «противника».

«По сигналу батальон был поднят по тревоге, частично доукомплектован военнослужащими оперативного резерва, загрузился на боевую технику и почти в полном составе отправился в район "боевых" действий", – говорится в сообщении батальона.

Военнослужащие отчитались, учения прошли успешно: личный состав обеспечил высадку воздушного десанта.

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