В магазин Одессы пришла полицейская в состоянии сильного алкогольного опьянения, она едва держалась на ногах.

В Одессе на улице Махачкалинской 6а очевидцы сняли видео с очень пьяной полицейской. Запись появилась в телеграм-канале «Х. Одесса».

На видео женщина в форме патрульной полиции шатаясь, стоит возле холодильников с алкоголем. Она невнятно объясняет, что пришла в магазин после тяжелой работы.

«Не ребята простите, я после суток…»,- ответила полицейская.

«В магазе на Махачкалинской 6а была замечена этиловая сотрудница полиции, которая пришла догнаться после суток тяжелой работы»,- подписали видео в телеграм-канале.

Пользователи сети с юмором комментируют увиденное.

"Спалилась",

"Обычное рабочее состояние полицейских",

"Ничего себе, целый майор", - пишут в сети.

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