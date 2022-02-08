В Одессе на улице Махачкалинской 6а очевидцы сняли видео с очень пьяной полицейской. Запись появилась в
На видео женщина в форме патрульной полиции шатаясь, стоит возле холодильников с алкоголем. Она невнятно объясняет, что пришла в магазин после тяжелой работы.
«Не ребята простите, я после суток…»,- ответила полицейская.
«В магазе на Махачкалинской 6а была замечена этиловая сотрудница полиции, которая пришла догнаться после суток тяжелой работы»,- подписали видео в телеграм-канале.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Красотка-жена Комарова из "Мир наизнанку" показала, как выглядела в 17 лет: "Тогда я мечтала…"
Минздрав ввел новые правила для украинцев, переболевших COVID-19: что нужно знать
Юная Жанна после расстрела в Днепре пришла в себя, видео: «Я даже не знала…»
Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
Пользователи сети с юмором комментируют увиденное.
"Спалилась",
"Обычное рабочее состояние полицейских",
"Ничего себе, целый майор", - пишут в сети.
Напомним, что неадекват крушил чужие машины во дворе дома в Одессе: кадры с места
Как сообщала Politeka, на Одесчине объявлен план "Перехват", кадры
Также Politeka писала, что застреленное тело молодого парня нашли возле магазина: трагические детали из Одессы