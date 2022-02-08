Авария со смертельным исходом случилась в селе Кучурган.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, водитель легковушки Volkswagen не заметил велосипедиста из-за плохой видимости и отсутствия у него светоотражающих знаков. Автомобилем управлял 58-летний житель Одесского района.

Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб до приезда медиков скорой помощи. По данным полиции, ему было 66 лет.

На кадрах видно, в результате наезда у иномарки треснуло сбоку лобовое стекло и одна фара.

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Похожая авария случилась на автодороге Одесса-Южный вблизи поселка Визирка.

Тогда автомобилист также не заметил велосипедиста и совершил на него смертельный наезд.

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