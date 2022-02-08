Авария со смертельным исходом случилась в селе Кучурган.
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Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб до приезда медиков скорой помощи. По данным полиции, ему было 66 лет.
На кадрах видно, в результате наезда у иномарки треснуло сбоку лобовое стекло и одна фара.
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Похожая авария случилась на автодороге Одесса-Южный вблизи поселка Визирка.
Тогда автомобилист также не заметил велосипедиста и совершил на него смертельный наезд.
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