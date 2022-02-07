Своим рассказом пострадавшая поделилась в пабликом Черный список Одессы на правах анонимности.
Женщина рассказала, что поступила с ребёнком поступила с ребенком в Детскую городскую больницу № 3 с диагнозом коронавирусная инфекция.
К врачам одесситка претензий не имеет, благодаря их своевременной помощи ребенок пошел на поправку, а вот санитарки заботливо зачастили то подоконник протереть, то мусор вынести.
«Я находилась всегда в палате с ребёнком и не выходила (только на коридор горячей воды набрать с чайника возле палаты.Каждые 30 минут к нам приходили санитарки и что-то делали …мне очень понравилась забота, но как оказалось, когда днём с ребёнком мы уснули или ночью не знаю у меня с кошелька украли половину денег», - рассказала она.
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