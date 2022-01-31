Как сообщили в
Мужчина внезапно напал на 36-летнего одессита, отобрал у него сумку со смартфоном, ключом от автомобиля и документами, а после бросился бежать. Когда разбойник увидел, что жертва его догоняет, он схватил кирпич и разбил ему голову.
Прохожие обнаружили травмированного мужчину без сознания и вызвали скорую, а заодно и полицию.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Расстроенная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, почему ее родители не смогли увидеть крещение внучки: "К сожалению..."
Украину всколыхнула расправа над семьей, тела супругов найдены в машине: первые детали и фото
Ведущего "Маски" Остапчука, улетевшего без жены в Канаду, настигла неудача: что случилось
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
Злоумышленника за считанные часы задержали в центре города. 30летнему преступнику грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, в Одесской области квартирант совершил разбойное нападение на хозяйку, у которой ранее снимал жилье. Он заподозрил женщину в краже денег, избил ее и в качестве компенсации забрал телевизор.
Также мы писали, возле одесского Привоза ушлая воровка воспользовалась беспомощностью пенсионерки и незаметно залезла к ней в карман.
Напомним, что беспомощную старушку ограбили возле Привоза, женщина была на костылях: видео с места
Как сообщала Politeka, квартирные воры атаковали жителей Одессы
Также Politeka писала, что возле Привоза дерзко грабят прохожих: как выглядят разбойники