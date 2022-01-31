Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, разбойное нападение произошло во дворе многоэтажки на улице Краснова.

Мужчина внезапно напал на 36-летнего одессита, отобрал у него сумку со смартфоном, ключом от автомобиля и документами, а после бросился бежать. Когда разбойник увидел, что жертва его догоняет, он схватил кирпич и разбил ему голову.

Прохожие обнаружили травмированного мужчину без сознания и вызвали скорую, а заодно и полицию.

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Злоумышленника за считанные часы задержали в центре города. 30летнему преступнику грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, в Одесской области квартирант совершил разбойное нападение на хозяйку, у которой ранее снимал жилье. Он заподозрил женщину в краже денег, избил ее и в качестве компенсации забрал телевизор.

Также мы писали, возле одесского Привоза ушлая воровка воспользовалась беспомощностью пенсионерки и незаметно залезла к ней в карман.

Напомним, что беспомощную старушку ограбили возле Привоза, женщина была на костылях: видео с места

Как сообщала Politeka, квартирные воры атаковали жителей Одессы

Также Politeka писала, что возле Привоза дерзко грабят прохожих: как выглядят разбойники