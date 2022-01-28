В Одессе удалось задержать «гастролера» из области, который нападал и грабил женщин на улице.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП , в полицию с разницей в сутки поступили сообщения от двух гражданок: одна местная, вторая из села Троицкое – у обеих в Суворовском районе Одессы один и тот же по описанию злоумышленник вырвал из рук сумки, нанеся 8000 и 3000 гривен ущерба.

Полицейским удалось разыскать серийного вора и задержать. Им оказался 33-летний жителя Визирской сельской объединенной территориальной общины. Всё краденное мужчина сбывал в ломбарды.

Также полицейские установили, что фигурант причастен к еще одному ограблению.

Сейчас стражи порядка разыскивают третью женщину, у которой он отобрал сумку с мобильным телефоном.

За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.

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