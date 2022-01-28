Как сообщили в пресс-службе регионального
Полицейским удалось разыскать серийного вора и задержать. Им оказался 33-летний жителя Визирской сельской объединенной территориальной общины. Всё краденное мужчина сбывал в ломбарды.
Также полицейские установили, что фигурант причастен к еще одному ограблению.
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Сейчас стражи порядка разыскивают третью женщину, у которой он отобрал сумку с мобильным телефоном.
За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
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